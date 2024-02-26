Путин позвонил Эрдогану и поздравил его с юбилеем Путин поздравил Эрдогана с 70-летием и обсудил двусторонние отношения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летием, сообщила канцелярия лидера Турции. Главы государств в ходе разговоре обсудили двусторонние отношения.

В ходе беседы президент Путин поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в развитие отношений между Турцией и Россией на дружественной основе, — говорится в пресс-релизе.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что глава государства может нанести рабочий визит в Турцию до выборов президента РФ. По словам спикера Кремля, точная дата пока не определена.

Ранее поступала предварительная информация о том, что 12 февраля Владимир Путин нанесет рабочий визит в Турцию для обсуждения с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ряда назревших международных проблем. В частности, предполагалось, что стороны обсудят аспекты торговых отношений двух государств, вопросы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

Но 7 февраля дипломатический источник ТАСС в Анкаре сообщил, что визит Путина был отложен. Причины смены планов главы российского государства не назывались.