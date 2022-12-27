«Огурчиков пришлешь?»: Путин позвонил девочке из Запорожской области Путин позвонил девочке, желание которой исполнил перед Новым годом

Фото: Jiri Hubatka/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позвонил девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой он выбрал на «Елке желаний». Как сообщает пресс-служба Кремля, восьмилетняя девочка рассказала, что хочет побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза.

Президент спросил девочку, что именно ей больше всего понравилось у Деда Мороза, уточнил, угощали ли ее чаем, и передал привет родителям Александры. Он также предложил прислать ему огурцов и помидоров в качестве новогоднего подарка.

Я знаю, вы выращиваете огурцы, помидоры. Огурчиков пришлешь? Буду ждать от тебя тоже подарков новогодних, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что российский лидер удивился, прочитав выбранное желание, поскольку резиденция Деда Мороза находится не на полуострове, но организаторы пояснили, что это два разных желания в одном. Президент в итоге пообещал выполнить оба.

До этого Путин во время разговора с маленькой девочкой в Манеже заявил, что все нормальные, приличные люди должны верить в Деда Мороза. Он отметил, что сам верит в Деда Мороза, поэтому они с девочкой единомышленники.