Путин позволил кабмину проиндексировать пенсии прокуроров и следователей

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство страны полномочиями по индексации пенсий прокуроров и следователей Следственного комитета. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Из закона следует, что решение об индексации будет приниматься, в частности, в соответствии с федеральным законом о бюджете на тот или иной финансовый год и плановый период должностного оклада.

В правовой норме речь идет не только про оклад по должности, но и о доплатах за классный чин (оклад за воинское звание, оклад за специальное звание), доплатах за выслугу лет и ежемесячной надбавке, из которых прокурорам и сотрудникам СК исчисляются пенсии.

До этого были обнародованы пояснительные материалы, из которых следует, что получившие силу положения в дальнейшем помогут реализовывать решения, которые связаны с индексацией пенсий представителям указанных специальностей на фоне меняющейся экономической ситуации. Кроме того, к сведению принимаются различия в темпах увеличения должностных окладов и пенсий военнослужащих и судей. Из последних исчисляются размеры окладов прокуроров и сотрудников СК.

Ранее стало известно, что средняя пенсия по России в 2023 году может вырасти до 21 650 рублей, рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Она также напомнила, что в настоящее время средний размер пенсий по стране составляет 18 521 рубль.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов прежде сообщал, что в 2023 году пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.