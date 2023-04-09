Путин позвал Лукашенко к себе в квартиру Песков: Путин позвал Лукашенко к себе в квартиру

Президент России Владимир Путин неоднократно приглашал своего белорусского коллегу к себе в квартиру, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 24». Позднее он признался, что не знает, можно ли говорить об этом.

Приглашал. И в этот раз, насколько мне известно, приглашал. Не знаю, можно ли об этом говорить, но уже сказал, — ответил Песков Зарубину.

Путин рассказал 25 марта, что провел в своей кремлевской квартире неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Сидя у камина и попивая чай, лидеры двух стран «говорили обо всем не спеша». По словам главы российского государства, в последнее время он проводит много времени в этой квартире и часто там ночует.

По словам Пескова, безопасностью Путина во время его пребывания в кремлевской квартире занимается организация, состоящая в аппарате главы государства. Он уточнил, что существует целый ряд подразделений, которые обеспечивают безопасность президента.