Путин отреагировал на желание губернатора Азарова остаться главой региона Путин пожелал успехов губернатору Самарской области на выборах

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах на пост главы региона. Путин пожелал политику успехов, передает пресс-служба Кремля.

Дмитрий Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учетом масштабных задач, стоящих перед регионом, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора он намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Владимир Путин пожелал Дмитрию Азарову успехов, — говорится в сообщении пресс-службы.

Выборы губернатора Самарской области состоятся 10 сентября в единый день голосования в России.

На встрече Азаров напомнил президенту о гибели военнослужащих из Самарской области в Макеевке Ростовской области. В ночь на 1 января 2023 года ВСУ нанесли удар по пункту дислоцирования войск ВС РФ ракетным снарядом HIMARS. Уже 4 января Азаров вместе с заместителем министра обороны Виктором Горемыкиным посетили раненых бойцов в Ростовском военном госпитале.