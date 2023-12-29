Путин пожелал процветания народу Абхазии в поздравлении с Новым годом

Фото: Kremlin.ru

Отношения между Москвой и Сухумом находятся на высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем поздравлении абхазскому коллеге Аслану Бжании. О телеграмме сообщила пресс-служба абхазского президента. Российский лидер в своем послании также пожелал процветания народу Абхазии.

Уважаемый Аслан Георгиевич, сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Союзнические отношения между Россией и Абхазией находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердила наша октябрьская встреча в Сочи, — сказано в телеграмме.

Российский лидер выразил уверенность, что страны и впредь будут наращивать «конструктивное плодотворное сотрудничество» в различных сферах. Путин также пожелал Бжании здоровья, счастья и успехов, а жителям Абхазии — благополучия и процветания.

25 декабря Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством. Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белградом.

Путин пожелал президенту Сербии здоровья, благополучия и успехов. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе. Также глава государства пожелал мира и процветания сербскому народу.