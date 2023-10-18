Путин пожелал Китаю успехов в планах развития Путин: Москва очень рада успехам Китая в инициативе «Один пояс — один путь»

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Москва очень рада успехам Пекина в реализации инициативы «Один пояс — один путь» и желает дальнейших достижений в планах развития, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии открытия международного форума в Пекине. Этот проект касается «очень многих из нас», передает пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Каждый из нас, когда начинает какое-то большое дело, конечно, рассчитывает на то, что оно будет успешным. Конечно, при таких глобальных размерах, которые были инициированы председателем КНР 10 лет назад, откровенно говоря, трудно рассчитывать на то, что все получится. У наших китайских друзей получается. Мы очень рады этим успехам, потому что это касается очень многих из нас, — подчеркнул Путин.

Глава РФ пригласил представителей стран, участвующих в международном форуме «Один пояс — один путь», приехать на «Транспортную неделю» в Москву в ноябре. Помимо этого, политик указал на сходство устремлений Москвы и Пекина в вопросах равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

Также Путин пригласил заинтересованные страны к сотрудничеству в вопросе развития Северного морского пути. По его словам, скоро навигация для грузовых судов ледового класса на всем протяжении пути станет круглогодичной. Москва со своей стороны готова обеспечить надежную ледовую проводку, связь и снабжение, заверил президент.