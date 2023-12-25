Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом

Фото: kremlin.ru

Александр Вучич, Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и предстоящим Рождеством, сообщила пресс-служба администрации лидера Сербии. Путин отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белградом.

Вне зависимости от нелегкой ситуации в мире отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе, — говорится в тексте поздравления.

Путин пожелал президенту Сербии здоровья, благополучия и успехов. Также глава государства пожелал мира и процветания сербскому народу.

Ранее Вучич отреагировал на попытку сторонников оппозиции, несогласных с итогами выборов, ворваться в здание администрации Белграда. Президент Сербии заверил, что происходящие события не являются революцией, однако добавил, что эти протесты «драматичны».

24 декабря Путин по телефону поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщила пресс-служба Кремля, в ходе беседы лидеры стран отметили высокий уровень двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства и условились о продолжении личных контактов.