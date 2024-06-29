Путин поздравил ветеранов судостроительной отрасли с праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником, опубликованном на сайте Кремля. Он отметил влияние развития судостроения на становление России как морской державы и укрепление ее обороноспособности.

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем кораблестроителя. За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности, — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин поздравил выпускников российских школ. Он указал, что самое главное — реализовать свое призвание, а также найти дело по душе и вдохновлять своим примером других. Главной опорой для каждого человека является семья, добавил президент. Он выразил уверенность, что после окончания школы ребята продолжат все самые лучшие семейные традиции, а также смогут построить будущее, о котором мечтают.

Также Путин поблагодарил российских предпринимателей за то, что они не позволили развалить предприятия, оставленные в стране западными компаниями. Глава государства пояснил, что отечественные бизнесмены проделали отличную работу по развитию «подхваченных» активов.