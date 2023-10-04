Путин поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 5 октября, сообщает ТАСС. Он пожелал педагогам всего доброго в профессиональной судьбе и отметил, что учитель — это не профессия, а миссия.

Завтра у нас День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником, как принято в таких случаях говорить, в вашем лице, — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В своем заявлении он отметил, что год назад, 30 сентября 2022 года, произошло событие, имеющее историческое значение. Он добавил, что впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития новых регионов. Путин выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.

До этого президент поздравил специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. По словам главы государства, страна, безусловно, гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны. Путин поблагодарил оружейников за ответственный и добросовестный подход к делу.