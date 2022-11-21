Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

Фото: kremlin.ru

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин

Российский лидер Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия для реализации продвигаемого курса развития страны.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, от души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан, — говорится в послании.

Путин добавил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимном уважении, развиваются весьма успешно. Российский лидер выразил уверенность в том, что они будут совершенствоваться и в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что Токаев набрал 82,45% голосов на президентских выборах в Казахстане. Явка на голосование, по данным ЦИК республики, составила 69,43%. Экс-президент Нурсултан Назарбаев поздравил действующего главу государства с победой и отметил, что она является доказательством веры народа в «масштабные реформы и новые инициативы».