Путин поздравил таможенников с профессиональным праздником Президент Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ФТС

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной таможенной службы с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что работа в этих органах всегда требовала и требует высочайшей компетентности, принципиальности, личной порядочности, передает сайт Кремля. Также, по словам Путина, таможенники должны уметь достойно решать поставленные задачи.

Важно, что в условиях беспрецедентного внешнего давления вы неустанно совершенствуете формы и методы деятельности, внедряете цифровые технологии и электронные сервисы, стремитесь сделать таможенную службу динамично развивающимся, современным ведомством, — заявил глава государства.

ФТС была основана в 2004 году. Служба, отметил Путин, на протяжении многих лет вносит заметный вклад в защиту российских национальных интересов, а также в обеспечение экономической безопасности страны. Президент выразил уверенность в том, что российские таможенники и дальше станут работать решительно и твердо, выполняя свой профессиональный долг.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост председателя КНР. В тексте сообщения политик назвал китайского коллегу дорогим другом и пожелал ему успехов в деятельности, здоровья и благополучия.