Путин поздравил специалистов ОПК с Днем оружейника

Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил специалистов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с Днем оружейника. Соответствующие слова прозвучали на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске, их приводит ТАСС. Глава государства, в частности, отметил высокое оснащение армии и флота.

Я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне, — сказал Путин.

Он поблагодарил оружейников за ответственный, добросовестный подход к делу, а также высказал слова уважения ветеранам отрасли, чьим трудом и талантом ковалась оборонная мощь российской державы на протяжении десятилетий. Путин пожелал всем работникам ОПК здоровья и новых высоких результатов «на благо Родины и нашего народа».

Также глава государства обратил внимание на то, что руководитель Удмуртии Александр Бречалов организовал для оружейников в праздничный день специальную поздравительную программу. Путин пообещал и в дальнейшем «все делать для того, чтобы люди чувствовали, что они в центре внимания страны находятся».

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса. Он отметил, что 8 сентября 1943 года, когда Донбасс был полностью очищен от нацистских оккупантов, является знаковой датой для всей страны.