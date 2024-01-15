Путин поздравил сотрудников СК России с днем образования службы Путин: сотрудники СК РФ обеспечивают правопорядок в Донбассе и Новороссии

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета РФ с Днем образования СК как самостоятельного органа. Глава государства отметил, в частности, что качества сотрудников комитета помогают обеспечивать порядок и законность в Донбассе и Новороссии.

Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России, — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что Следственный комитет в настоящее время является одним из ключевых звеньев правоохранительной системы государства. Его сотрудники находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, отстаивают интересы страны и защищают права ее граждан.

Путин выразил надежду, что действующие работники СК продолжат развивать традиции ветеранов ведомства. Также он пожелал им и их близким успехов и «всего наилучшего».

Следственный комитет Российской Федерации был образован на базе Следственного комитета при прокуратуре РФ. Начал свою деятельность 15 января 2011 года. Все это время руководителем комитета является Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией России и прописать в документе государственную идеологию. По его словам, «просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится».

Также Бастрыкин рассказал, что за девять месяцев 2023 года Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом. Он отметил, что число такого рода нарушителей закона выросло в сравнении с этим же периодом годом ранее на 2%.