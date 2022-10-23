Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпину по случаю его переизбрания на пост председателя КНР. В тексте сообщения Путин назвал китайского коллегу дорогим другом и пожелал ему успехов в деятельности, здоровья и благополучия.

Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также сплочённость возглавляемой Вами партии. Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене, — указано в сообщении.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая избрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Голосование прошло на первом пленуме ЦК партии 20-го созыва. В ходе пленума был также избран новый состав политбюро и постоянного комитета политбюро, куда вошли семь наиболее влиятельные партийных чиновников: кроме Си Цзиньпина, в списке значатся Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Цай Ци, Дин Сюэсян и Ли Си. В ближайшие пять лет именно ими будут приниматься основные решения о дальнейшем направлении развития партии и страны.

Ранее сообщалось, что экс-главу КНР Ху Цзиньтао вывели из зала во время заседания съезда КПК. Первоначально предполагалось, что это произошло по инициативе Си Цзиньпина, поскольку Ху Цзиньтао выступает за мирное урегулирование конфликта с Тайванем и укрепление отношений с США, а это противоречит политике партии. Позднее СМИ уточнили, что Ху Цзиньтао покинул съезд по причине плохого самочувствия.