Путин поздравил сенаторов с 30-летием Совета Федерации

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских сенаторов с 30-летним юбилеем со дня создания Совета Федерации, сообщается на сайте Кремля. По его словам, этот день связан со становлением современной государственности в России и укреплением традиций парламентаризма.

Поздравляю вас с 30-летием создания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Этот значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, укреплением ее демократических и конституционных основ, — говорится в сообщении.

Президент высоко оценил активную помощь сенаторов участникам СВО и жителям новых регионов России. Он также отметил важную роль верхней палаты парламента формировании законодательной базы и решении ключевых вопросов экономики и социальной сферы.

Ранее Путин в День работника налоговых органов 21 ноября обратился к сотрудникам соответствующих структур с поздравлениями. Он отметил, что необходимо не сокращать темпы работы, поскольку от этого зависит устойчивое пополнение бюджета государства. Российский лидер добавил, что за прошедшие годы Федеральная налоговая служба России значительно усилила свой потенциал, профессиональный и кадровый ресурс. По его словам, в настоящее время ФНС ведет деятельность как современная, мощная, территориально разветвленная структура.