Путин поздравил семьи погибших участников СВО с Рождеством

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, говорится на официальном сайте Кремля. Глава государства поздравил гостей с Рождеством. По его словам, данный праздник представляет собой яркое выражение братского единения народов РФ.

Можно без всякого преувеличения сказать, что это праздник, который характеризуется ярко выраженным братским единением народов России. <...> Я вас всех поздравляю, — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что хотя православные христиане составляют большинство российского народонаселения, представители иных конфессий также поздравляют их, а православные, в свою очередь, направляют теплые пожелания адептам других религий в дни их праздников.

Также с Рождеством православных поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он пожелал им озарения в жизни «согревающим и преображающим светом Христовой правды», а не «холодным светом смартфонов и планшетов». Предстоятель РПЦ также призвал людей поступать в соответствии с божественными заповедями и совершать добрые дела.

Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе после обстрелов со стороны ВСУ в храмах отменили ночные рождественские богослужения. По его словам, власти приняли такое решение по согласованию с Белгородской митрополией РПЦ.