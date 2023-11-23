Путин поздравил сборную России с победой на олимпиаде по астрономии

Фото: edu.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства отметил, что рад триумфу российской команды на престижных соревнованиях, где она завоевала все шесть медалей высшей пробы.

В честной и напряженной борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплоченность. Убедительно подтвердили преемственность лучших традиций отечественного образования, — говорится в поздравлении.

Также Путин выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей. А самим победителям олимпиады он пожелал новых достижений в учебе и в жизни.

Олимпиада проходила на базе образовательного центра «Сириус». В состав российской команды входили Е. Потапов, Д. Тимофеев, К. Рощин, Д. Санковский, С. Суглобов, К. Телелюхин.

В сентябре школьники из России завоевали золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике в Венгрии. В состав российской сборной вошли учащиеся из Москвы и Казани. Россиян поздравил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Он отметил, что победа школьников из РФ доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов.