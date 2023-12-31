Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск на СВО

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин перед Новым годом поздравил с наступающим праздником командующих группировками войск в зоне специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Он пояснил, что Путин поздравлял военных по телефону.

Президент Путин в преддверии Нового года поздравил командующих группировками войск, — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что речь идет про Южное, Центральное, Западное, Восточное, Херсонское и Запорожское направления.

Ранее Песков опроверг публикации о том, что Путин переписывал свое новогоднее обращение. Представитель Кремля назвал эти сообщения неправдой. В своем выступлении глава государства пожелал семьям россиян всего самого доброго. Путин подчеркнул, что из истории каждой семьи складывается судьба Родины. Он назвал залогом будущего страны то, что россияне вместе.

По данным опроса Фонда общественное мнение (ФОМ), телеобращение Путина в новогоднюю ночь планируют посмотреть 76% россиян. Среди опрошенных 16% заявили, что точно не будут следить за выступлением президента.