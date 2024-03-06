Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта Путин по телефону поздравил космонавта Валентину Терешкову с днем рождения

Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Валентина Терешкова

Президент России Владимир Путин позвонил первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и лично поздравил ее с днем рождения, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Российский лидер пожелал Терешковой здоровья и дальнейших успехов. Кроме того, он поздравил экс-космонавта с наступающим Международным женским днем.

Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей, прежде всего, здоровья и дальнейших успехов, — сказал представитель Кремля.

Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. Свой полет на космическом корабле «Восток-6» она совершила 16 июня 1963 года, его продолжительность составила 2 суток 22 часа и 50 минут. Терешкова стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе. В том же году она была удостоена звания Героя Советского Союза. Сейчас Терешкова является депутатом Государственной думы России.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 32-му инженерно-саперному полку. Решение было принято в связи с массовым героизмом и отвагой личного состава. Решением российского лидера также отмечен героизм, отвага, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите страны.