Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Президент в видеообращении по случаю праздника заметил, что ими «невозможно не восхищаться».

Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно, учитывая все детали, — сказал глава государства.

Ранее Путин назвал 8 Марта очень добрым весенним праздником во время разговора с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он также пожелал вчерашним студенткам семейного счастья, после чего подарил каждой летчице букет и пожал руку. Проходя мимо главы Минобороны России Сергея Шойгу с букетом в руках, Путин пошутил, что цветы «не для него». После открытия встречи глава государства выразил уверенность, что девушки смогут добиться высоких результатов в работе, потому что они целенаправленно идут к своей цели и обладают для этого нужным характером.

До этого Путин принял участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Во время своей речи он заявил, что традиционные ценности являются фундаментом жизни и бытия. Глава государства подчеркнул, что именно они объединяют самых разных людей по всему миру.