Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

У россиян сложилось особое отношение к российскому триколору, несмотря на то, что в истории государства были самые разные стяги, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя граждан с Днем государственного флага. В своем видеообращении, размещенном на сайте Кремля, глава государства заявил, что нынешний флаг является символом единства граждан, именно с ним россияне преодолели немало трудностей.

Наш государственный флаг — это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России, — сказал Путин.

Он также напомнил, что в истории российского государства существовали флаги со Спасом нерукотворным, черно-желто-белые имперские стяги, красное знамя СССР, однако к бело-сине-красному флагу, утвержденному Петром Первым, у граждан РФ особое отношение. По словам Путина, с этим флагом народ преодолел «немало трудностей и испытаний», но именно с ним, «по сути, восстановили суверенитет нашей страны».

День государственного флага Российской Федерации — один из официальных праздников России, установлен в 1994 году указом президента РФ в честь восстановления исторического флага страны во время августовских событий 1991 года. Отмечается ежегодно 22 августа, является рабочим днем.

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден в качестве государственного флага РСФСР 1 ноября 1991 года.

Ранее Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения. Глава государства назвал этот праздник символом мужества и героизма корейских патриотов, боровшихся за освобождение страны от японского колониального владычества. Путин также отдельно отметил красноармейцев.