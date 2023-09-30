Путин поздравил россиян с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с РФ

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщили в пресс-службе Кремля. В своем заявлении он отметил, что год назад, 30 сентября 2022 года, произошло событие, имеющее историческое значение.

Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие: были подписаны договоры о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством, — заявил президент.

Он добавил, что впереди большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально-экономического развития новых регионов. Путин выразил уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты.

Ранее президент поздравил специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. По словам главы государства, страна, безусловно, гордится достижениями конструкторов, инженеров и рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности страны. Путин поблагодарил оружейников за ответственный и добросовестный подход к делу. Он также высказал слова уважения ветеранам отрасли, которые «ковали оборонную мощь российской державы» на протяжении десятилетий.