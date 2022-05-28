Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником Путин сообщил о пресечении провокаций и диверсий в приграничных с Украиной районах

Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Российские пограничные службы пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах. Об этом заявил в своём поздравлении прграничников с профессиональным праздником президент РФ Владимир Путин. Он также отметил, что представители службы ведут пследоваптельную борьбу с выявлением боевиков и неонацистских группировок. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли, — сказал Путин.

Он также напомнил о вкладе пограничных войск в Победу 1945-го года. Путин подчеркнул, что бойцы советских пограничных войск в июне 1941 года первыми приняли неравный бой с гитлеровцами, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной.

По мнению Путина, стоящие в настоящее время перед службой задачи являются особо значимыми в условиях политического и экономического давления на страну.

Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также последовательную работу службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, — сказал президент.

День пограничника — профессиональный праздник личного состава пограничной службы ФСБ России. Отмечается ежегодно 28 мая. В этот день в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена пограничная охрана РСФСР.