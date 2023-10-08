Путин поздравил российских аграриев с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе Кремля. В своем обращении к нации российский лидер выразил глубокую признательность аграриям за их усердный труд и приверженность делу.

Отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие, амбициозные задачи. Уверен, мы их обязательно решим, — заявил президент.

Путин поблагодарил аграриев за преданность родной земле, а также за способность достигать значимых результатов, которые приносят пользу всей стране. Он подчеркнул, что благодаря их усилиям российское сельское хозяйство и пищевая промышленность претерпели качественные изменения и стали важными двигателями экономики страны.

Директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович ранее заявил, что цены на хлеб и макароны в России вырастут. По мнению эксперта, это явление связано с подорожанием топлива, а также с его дефицитом в регионах. Кроме того, на цены могли повлиять сложности с заменой импортной сельскохозяйственной техники.