Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии, поблагодарил их за мужество и верность Родине. Видеообращение разместила пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что Росгвардия решает значимые, ответственные задачи.

Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям. За ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России <...> Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере обороты оружия, — сказал Путин.

Ранее президент указал на тот факт, что в особо тяжелые и трагические периоды страны возрастает значение культуры и духовных ценностей. Сейчас россияне должны опираться на идеи созидания, гуманизма и милосердия, добавил глава государства. По его словам, эти ценности объединяют людей, делают их сильными и сопереживающими, что важно после произошедшей в Красногорске трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холла».

До этого Путин отметил, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Глава государства призвал держать на контроле этот вопрос, и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.