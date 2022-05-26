Путин поздравил президента Азербайджана с Днем Независимости

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин поздравил азербайджанского лидера Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики, говорится в поздравлении, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана. Путин в поздравлении сообщил о желании наращивать конструктивное сотрудничество между двумя странами.

Мы с удовлетворением отмечаем высокий уровень российско-азербайджанских отношений. Подписанная в феврале Декларация о союзническом взаимодействии несомненно, повысит качество двусторонних отношений во всех областях. Это полностью отвечает интересам наших дружественных народов, — отметил российский лидер.

23 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Темой разговора стала делимитация госграницы между Арменией и Азербайджаном.

Лавров в тот же день также обсудил вопрос делимитации госграницы с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. В ходе переговоров был поднят вопрос налаживания экономических связей и разблокирования коммуникаций в регионе. Армянский МИД подтвердил приверженность республики установлению мира и стабильности, а также урегулированию отношений с Азербайджаном.