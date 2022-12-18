Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на чемпионате мира Путин поздравил президента Аргентины Фернандеса с победой футбольной сборной на ЧМ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил что российский лидер Владимир Путин 18 декабря позвонил коллеге из Аргентины Альберто Фернандесу. Путин поздравил его с победой футбольной сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу, — цитирует агентство Пескова.

Команда Аргентины завоевала звание чемпионов мира, выиграв 18 декабря у сборной Франции в серии пенальти. Эта победа стала для аргентинцев третьей в истории.

Ранее закончилась та часть чемпионата мира в Катаре, которая проходила на футбольном поле, но в истории этот мундиаль останется ярче, чем очень многие до него. Турнир в Катаре — навсегда тот самый, где чемпионом мира стал Лионель Месси. Именно так и почти никак иначе о нем будут вспоминать через десятки лет.