Путин поздравил православных с Рождеством

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил православных верующих с Рождеством и отметил большое значение для России идеалов добра, милосердия и справедливости, текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Также глава государства указал на вклад Русской православной церкви (РПЦ) в сохранение исторического и культурного наследия. Кроме того, Путин выразил уважение религиозным организациям за поддержку специальной военной операции РФ.

Один из самых любимых <...> христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности <...> на протяжении веков служат надежной духовной, нравственной опорой общества. <...> Важно, что Русская православная церковь, другие христианские конфессии России вносят <...> вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия. <...> Искреннего уважения заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку <...> участников специальной военной операции, — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что в канун Рождества Владимир Путин встретился с семьями военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, и поздравил их с наступающим праздником. Глава государства также указал, что данная встреча должна стать ясным сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих. Он пояснил, что «жизнь сложна и многообразна», поэтому зачастую возникает необходимость в помощи со стороны.

Праздник Рождества Путин вместе с семья погибших военнослужащих планировал встретить в храме Спаса Нерукотворного Образа. Он находится на территории резиденции главы государства в Ново-Огарево.