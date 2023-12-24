Путин поздравил по телефону Алиева с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля. В разговоре лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Лидеры отметили достигнутый высокий уровень российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и условились о продолжении личных контактов, — говорится в сообщении.

Перед этим глава российского государства направил коллеге поздравительную телеграмму. В ней он подчеркнул, что Алиев по праву пользуется высоким уважением как в республике, так и за рубежом, а его вклад в развитие союзнических отношений с Россией трудно переоценить. Также Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан будут продолжать конструктивный диалог и тесную совместную работу.

Ранее российский президент поздравил сенаторов с 30-летним юбилеем со дня создания Совета Федерации. По его словам, этот день связан со становлением современной государственности в России и укреплением традиций парламентаризма. Он высоко оценил активную помощь сенаторов участникам СВО и жителям новых регионов России.