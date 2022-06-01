Путин поздравил Пашиняна с днём рождения в телефонном разговоре

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, в ходе которого поздравил его с днём рождения, сообщается на сайте Кремля. Путин и Пашинян также обсудили трехсторонние договоренности по Карабаху и отметили важность активизации работы по стабильности в регионе.

Президент России тепло поздравил премьер-министра Армении с днем рождения, — говорится в сообщении.

Ранее по инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с главой республики Ильхамом Алиевым. Лидеры стран обсудили ход реализации договоренностей России, Азербайджана и Армении, связанных с налаживанием в Карабахе мирной жизни, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций. Также была затронута тема двустороннего сотрудничества.