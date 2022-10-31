Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил нового бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля. В поздравительном послании Путин подчеркнул, что победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Лулу да Силвы.

Примите искренние поздравления по случаю вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, — отмечается в сообщении Путина.

Президент РФ пожелал своему бразильскому коллеге не только успехов на посту главы государства, но также здоровья и благополучия.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством. Среди других вопросов, которыми он намерен заняться, — восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.

По итогам выборов Лулу да Силва набрал 50,9% голосов.