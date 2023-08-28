Путин поздравил Моди с успешной посадкой космической станции на Луну

Фото: kremlin.ru

Нарендра Моди и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции на Луну, сообщается на сайте Кремля. Он подчеркнул готовность развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.

Владимир Путин еще раз тепло поздравил Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её Южного полюса. Подтверждена готовность и дальше, — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили итоги саммита БРИКС, обменялись мнениями в связи с предстоящим в Индии саммитом «Группы двадцати». Стороны отметили позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, выразили обоюдный настрой на реализацию проектов в энергетике и работу по расширению транспортно-логистической инфраструктуры.

Индия произвела успешный спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны. Аппарат прилунился на южном полюсе 23 августа. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны.

Накануне луноход «Прагьян» передал на Землю первые научные данные. Как оказалось, верхний слой почвы на Луне имеет высокую температуру, что учеными не предполагалось.