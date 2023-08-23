Путин поздравил премьера и президента Индии с посадкой «Чандраян-3» на Луну

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил своего индийского коллегу Драупади Мурму, а также премьер-министра страны Нарендру Моди с успешной посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее южного полюса. Он подчеркнул, что посадка аппарата является большим шагом в освоении космического пространства и свидетельствует о впечатляющем прогрессе, достигнутом Индией в научно-технологической сфере. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра Нарендру Моди с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе ее южного полюса, — говорится в сообщении.

Индийское космическое агентство успешно произвело спуск модуля миссии «Чандраян-3» на поверхность Луны, 23 августа аппарат приземлился на южном полюсе. Таким образом, Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, которой удалось доставить на Луну космический аппарат, и первой, кому удалось посадить модуль на южном полушарии Луны. За трансляцией этой миссии наблюдало почти 8 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, который сейчас находится на саммите БРИКС в ЮАР.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что первая почти за 50 лет отечественная станция «Луна-25» разбилась, столкнувшись с поверхностью спутника Земли. До этого стало известно о нештатной ситуации во время плановой подачи импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.