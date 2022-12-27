Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря. В видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля, он назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов.
Путин рассказал о работе сотрудников ведомства на новых территориях РФ.
Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ, — подчеркнул президент.
Он указал на то, что специалисты ведомства выполняют долг в самых трудных условиях, они быстро приходят на помощь людям, попавшим в беду, их отличает хорошая подготовка, решительность и мужество.
Также президент выразил уверенность, что сотрудники МЧС четко и грамотно будут решать задачи, стоящие перед министерством.
Ранее Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием госкорпорации.
Президент отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны. Глава государства выразил уверенность в дальнейшей продуктивной и добросовестной работе госкорпорации на благо страны.