Путин поздравил МЧС с Днем спасателя Путин поздравил МЧС с Днем спасателя и отметил вклад в безопасность новых регионов

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов МЧС с Днём спасателя, который отмечается 27 декабря. В видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля, он назвал весомым вклад МЧС в обеспечение безопасности жителей новых российских регионов.

Путин рассказал о работе сотрудников ведомства на новых территориях РФ.

Хочу особо отметить и поблагодарить личный состав МЧС за весомый вклад в обеспечение безопасности жителей новых регионов России: Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Это и доставка гуманитарных грузов, и участие в разминировании территорий, и проведение аварийно-восстановительных работ, — подчеркнул президент.

Он указал на то, что специалисты ведомства выполняют долг в самых трудных условиях, они быстро приходят на помощь людям, попавшим в беду, их отличает хорошая подготовка, решительность и мужество.

Также президент выразил уверенность, что сотрудники МЧС четко и грамотно будут решать задачи, стоящие перед министерством.

Ранее Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Росатома с 15-летием госкорпорации.

Президент отметил вклад атомной отрасли в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности страны. Глава государства выразил уверенность в дальнейшей продуктивной и добросовестной работе госкорпорации на благо страны.