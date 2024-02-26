Путин поздравил Лукашенко с «победой патриотических сил» в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с «успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил», говорится на сайте Кремля. По словам главы РФ, высокая явка и результаты выборов подтвердили поддержку курса на гармоничное развитие страны и продвижение интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

От души поздравляю вас с успешным проведением единого дня голосования и уверенной победой белорусских патриотических сил. <...> Рассчитываем, что новые народные избранники в составе палаты представителей Национального собрания и местных советов различных уровней будут плодотворно взаимодействовать со своими российскими коллегами в рамках межпарламентского диалога и многоплановых межрегиональных связей, — говорится в тексте поздравления.

Ранее сообщалось, что по итогам выборов в Белоруссии нижняя палата парламента была избрана в полном составе. Предварительная явка составила 73,9%.

Тем временем председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко заявил, что Минск и Москва ведут переговоры о том, чтобы разрешить проживающим в РФ белорусам участвовать в местных выборах в России. Он добавил, что стороны стараются обеспечить равенство двух союзных государств.