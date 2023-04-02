Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня единения народов двух стран, сообщается на сайте Кремля. В письме указано, что дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам братских народов.

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня единения народов России и Беларуси. Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях, — указано в письме.

Праздник отмечается 2 апреля. В этот день в 1996 году был подписан договор о создании сообщества Белоруссии и России, что предполагало объединение экономического пространства и законодательной базы двух стран.

Лукашенко ранее заявил, что «не ложился под» российского лидера Владимира Путина. Выступая с посланием народу и парламенту, глава республики подчеркнул, что взаимодействие с Россией носит всеобъемлющий многоплановый характер. По его словам, страны выстроили эффективную модель отношений, в центре которых стоит строительство Союзного государства. Лукашенко подчеркнул, что это позволило создать условия для экономического роста и увеличения товарооборота, а также помогло координации внешней политики.