Путин поздравил Лукашенко с 69-летием

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, которому 30 августа исполнилось 69 лет. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он выразил уверенность в том, что РФ и Белоруссия вместе смогут преодолеть любые трудности.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть любые трудности и обеспечить дальнейшее наращивание многопланового российско-белорусского сотрудничества, в том числе в формате Союзного государства, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что дорожит взаимопониманием, которое установилось между ним и Лукашенко. Он также пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

В начале июля Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Тогда он отметил, что Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Российский лидер подчеркнул, что наращивание конструктивных связей на всех направлениях и укрепление институтов Союзного государства помогут Москве и Минску отстоять свои законные интересы на мировой арене.