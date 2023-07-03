Путин поздравил Лукашенко и белорусов с Днем независимости

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днем независимости республики, сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал коллеге здоровья и успехов, а народу Белоруссии — счастья и процветания.

Уважаемый Александр Григорьевич, примите сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь. Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории — освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что сегодня Россия и Белоруссия вместе противостоят серьезным внешним угрозам и вызовам. Он выразил уверенность в том, что наращивание конструктивных связей на всех направлениях и укрепление институтов Союзного государства помогут Москве и Минску преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова оценила вероятность участия Лукашенко в мирных переговорах между Москвой и Киевом. Она отметила, что белорусский лидер является выдающимся политиком и дипломатом и мог бы внести весомый вклад в разрешение конфликта, но украинская сторона «ни о каком мире даже не помышляет».