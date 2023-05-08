Путин поздравил лидеров стран СНГ с годовщиной Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, говорится на сайте Кремля. Также российский лидер поздравил жителей Грузии и Молдавии. Он подчеркнул, что главной задачей нынешнего поколения является сохранение традиций тех лет, а также противостояние попыткам исказить историю.

Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников, — говорится в текстах посланий.

Также Путин поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла за Победу, и пожелал им здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В Москве запланированы различные патриотические мероприятия 9 мая: концерты, спектакли и представления. Заключительной частью празднования Дня Победы станет запуск салюта. Он начнется в 22.00 и продлится 10 минут.

По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, по Красной площади 9 мая пройдут свыше 10 тысяч военнослужащих и 125 единиц военной техники. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в параде, возможно, задействуют участников военной операции на Украине.

Он также утверждал, что Путин примет участие в параде. Глава страны выступит с речью. Песков добавил, что Кремль не направлял лидерам других стран приглашений на День Победы в этом году, поскольку это будет не круглая дата. При этом накануне праздника Москву посетит президент Киргизии Садыр Жапаров, который планирует остаться в столице на 9 Мая.