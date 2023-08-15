Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в честь Дня освобождения, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства назвал этот праздник символом мужества и героизма корейских патриотов, боровшихся за освобождение страны от японского колониального владычества. Путин также отдельно отметил красноармейцев.

Именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР, — говорится в тексте телеграммы.

Путин выразил уверенность в том, что Россия и КНДР будут и дальше наращивать двухстороннее сотрудничество во всех областях. Подобное взаимодействие между странами поспособствует упрочению стабильности и безопасности не только на Корейском полуострове, но и во всей Северо-Восточной Азии, считает президент РФ.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам — счастья и благополучия, — подытожил глава государства.

Политолог РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев ранее заявил, что России необходим военный союз с Северной Кореей для защиты морских путей. По его словам, страны объединяет общее противостояние коллективному Западу.