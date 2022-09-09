Путин поздравил Ким Чен Ына с 74-й годовщиной КНДР

Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 74-й годовщиной образования республики. Глава российского государства выразил уверенность, что сотрудничество двух стран послужит «благу и стабильности» в Северо-Восточной Азии, сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

Владимир Путин выразил искренние поздравления в связи с очередной годовщиной образования республики, он отметил, что Северная Корея и Россия сохраняют дружественные добрососедские отношения и уже накопили опыт плодотворного сотрудничества в самых различных сферах.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие всего комплекса конструктивных двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом, — говорится в поздравительной телеграмме.

Также российский лидер пожелал крепкого здоровья и успехов Ким Чен Ыну, а гражданам КНДР — мира и процветания.

КНДР была образована 9 сентября 1948 года. С тех пор эта дата отмечается в стране как государственный праздник.

Накануне власти КНДР выпустили декрет, в котором объявили республику ответственным ядерным государством. Это значит, что теперь страна вправе нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной.