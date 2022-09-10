Путин поздравил Карла III c вступлением на престол Великобритании

Фото: AP/TASS

Карл III

Президент России Владимир Путин поздравил короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карла III по случаю вступления на престол, сообщается на сайте Кремля. Глава государства отправил королю поздравительную телеграмму.

Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго, — сообщается в телеграмме.

10 сентября Совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлбии.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.