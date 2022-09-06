Путин поздравил Кадырова и жителей Чечни со 100-летием республики Песков: Путин поздравил Кадырова и жителей Чечни со 100-летием республики

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил по телефону главу Чечни Рамзана Кадырова и всех жителей региона со 100-летием республики, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. До этого Путин также направлял Кадырову телеграмму, в которой поздравил жителей Чечни с праздником, отметив доблесть и мужество, проявляемые чеченцами в ходе специальной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин позвонил Рамзану Кадырову и поздравил его, а также в его лице всех жителей Чечни со столетием образования Чеченской Республики, — сказал Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил, что информацию о его бессрочном отпуске следует «оставить на будущее». По его словам, уйти с поста главы республики он не имеет права. Он добавил, что прежде считал себя «долгожителем» среди руководителей российских регионов, оказалось же, что рекорд составляет 27 лет. Кадыров сказал, что, возможно, сможет его превзойти.

3 сентября Кадыров заявил, что он заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что засиделся на рабочем месте. Он опубликовал видео, на котором признался, что хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». В видеопослании чеченский лидер добавил, что уже не молод.