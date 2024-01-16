Путин обсудил с Гладковым проблемы Белгородской области

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу Белгородской области Вячеслава Гладкова, которому накануне исполнилось 55 лет, сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава государства также обсудил с губернатором ситуацию в приграничном регионе.

Да, конечно, — ответил Песков на вопрос журналистов, обсуждалась ли во время разговора ситуация в Белгородской области.

Ранее Гладков рассказал, что власти Белгорода и области установили 22 остановки из бетонных конструкций и обложили мешками с песком еще 21 павильон для защиты населения от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По словам главы региона, в настоящее время устанавливаются модульные железобетонные конструкции, которые использует Министерство обороны РФ для защиты личного состава.

Губернатор Белгородской области также сообщил, что за пределы региона на отдых выехали более двух тысяч детей. Он отметил, что 10 детей заболели острыми респираторными вирусными инфекциями, шестеро из них госпитализированы. Гладков призвал родителей не беспокоиться и поблагодарил коллег-губернаторов, которые отнеслись к детям «как к своим».