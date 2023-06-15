Путин поздравил «дорогого друга» Си Цзиньпина с 70-летием

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летием. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. Путин пожелал Си Цзиньпину здоровья, счастья и успехов в политике.

Уважаемый господин Председатель, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летнего юбилея. <...> Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что председатель КНР много лет прилагает усилия для упрочения партнерства и стратегического взаимодействия между странами, а мартовский визит в Россию придал мощный импульс развитию сотрудничества двух стран. Президент России подчеркнул, что Китай под руководством Си Цзиньпина укрепил свои позиции на мировой арене. Кроме того, в КНР укрепилась экономика и выросло благосостояние граждан.

Ранее Си Цзиньпина поздравил глава КНДР Ким Чен Ын. В тексте поздравления северокорейский руководитель указал, что национальная мощь Пекина «заметно усилилась» под руководством товарища Си.