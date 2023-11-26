Путин поздравил диктора телевидения и радио Анну Шатилову с юбилеем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Телеведущая Анна Шатилова

Президент России Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио Анну Шатилову с юбилейным днем рождения, сообщается на сайте Кремля. В телеграмме, направленной народной артистке РСФСР, российский лидер назвал ее блестящим профессионалом, искренним и щедрым человеком.

Уважаемая Анна Николаевна! Примите теплые поздравления с юбилейным Днем рождения. Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения, — написал Путин.

Президент отметил большой вклад Шатиловой в развитие российской дикторской школы, а также пожелал здоровья и успехов.

Ранее Путин поздравил сборную России с победой на Открытой международной астрономической олимпиаде. Глава государства отметил, что рад триумфу российской команды на престижных соревнованиях, где она завоевала все шесть медалей высшей пробы.

Также Путин выразил благодарность родителям, учителям и наставникам победителей. А самим победителям олимпиады он пожелал новых достижений в учебе и в жизни. Олимпиада проходила на базе образовательного центра «Сириус». В состав российской команды входили Е. Потапов, Д. Тимофеев, К. Рощин, Д. Санковский, С. Суглобов, К. Телелюхин.