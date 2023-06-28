Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения на итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии поздравил республику с Днем независимости. Российский лидер пожелал «всем белорусским друзьям» счастья, мира и процветания. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.

Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником — Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания, — сказал Путин.