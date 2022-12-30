Путин поздравил Алиева с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он подчеркнул, что в 2022-м страны вышли на новый союзнический уровень взаимодействия, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Выражена уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса российско-азербайджанских связей в интересах дружественных народов и упрочения безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, — сказано в сообщении.

Кроме того, российский лидер поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента Армении Ваагна Хачатуряна и премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В обращении Путин подчеркнул, что в 2022 году РФ и Армения отметили 30-летие установления дипломатических отношений и 25-ю годовщину подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Странам удалось закрепить стратегическую направленность двустороннего союзничества, наметить шаги по дальнейшему развитию партнерства на различных направлениях, в том числе в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Ранее в МИД России сообщили, что в 2022 году российская дипломатия активно работала в направлении мирного урегулирования международных конфликтов. Москва содействовала комплексной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, разблокированию между ними транспортных коммуникаций, делимитации границы, согласованию мирного договора и решению гуманитарных проблем.

Высокой оценки заслужили действия российских миротворцев, которые остаются гарантом безопасности в регионе. Помимо этого, ведомство сообщило о стабилизации ситуации в Афганистане, продвижении комплексного подхода по сирийскому досье, а также о работе над иранской ядерной сделкой.

Серьезных успехов, согласно сообщению министерства, удалось добиться в части международного сотрудничества в рамках ЕАЭС, ШОС и объединения БРИКС, направленного на утверждение позитивной повестки многостороннего взаимодействия. В рамках СНГ также был реализован ряд крупных инициатив по укреплению интеграционных связей.