Путин поздравил Алиева с днем рождения Президент Путин направил главе Азербайджана поздравление с днем рождения

Фото: president.az

Ильхам Алиев

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения. Российский лидер заявил, что под руководством Алиева Азербайджан уверенно продвигается по пути социально-экономического развития и укрепляет свои позиции на международной арене. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте азербайджанского лидера.

Уважаемый Ильхам Гейдарович. Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в налаживание и упрочение союзнического взаимодействия между нашими государствами, — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что искренне дорожит доверительными и товарищескими отношениями с Азербайджаном. Глава государства выразил уверенность, что Москва и Баку продолжат тесную совместную работу по актуальным двусторонним и региональным вопросам.

Путин пожелал Алиеву здоровья, благополучия и успехов, а также передал теплый привет семье азербайджанского лидера.

В августе Путин направил первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю наступающего дня рождения. Глава государства высоко оценил вклад Алиевой в упрочение стратегического партнерства между Москвой и Баку, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит отношения с Азербайджаном и рассчитывает на развитие союзнического взаимодействия. По словам главы внешнеполитического ведомства, ситуация в мире требует постоянного обмена мнениями и оценками, а также заключения соглашений, которые будут учитывать интересы обоих союзников.